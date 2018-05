Siemens macht Ernst mit der Schließung von Kraftwerk Standorten. Zumindest auf Zeit: Siemens will mit einwöchigen Betriebsschließungen die Kosten in seiner schwächelnden Kraftwerkssparte drücken - und hatte jüngst bereits angekündigt, weltweit rund 6900 Arbeitsplätze zu streichen. Der Markt rückt heute nochmal weiter vor, mit den 12.900 Punkten ist die nächste runde Marke genommen worden. Der Euro tendiert weiter schwach und rutscht in Richtung 1,19 USD. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Dienstag 8. Mai 2018 sehen sie im Video.