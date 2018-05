Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta032/07.05.2018/16:30) - Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai 2018



Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Präsenz: 228 Aktionäre mit 81.037.830 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.037.830 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,04% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.037.830 JA-Stimmen: 228 Aktionäre mit 81.037.830 Stimmen NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Präsenz: 228 Aktionäre mit 81.037.830 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.030.378 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,03% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.030.378 JA-Stimmen: 224 Aktionäre mit 81.030.374 Stimmen NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 4 Stimmen Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 7.452 Stimmen



Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Präsenz: 228 Aktionäre mit 81.037.830 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.030.378 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,03% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.030.378 JA-Stimmen: 224 Aktionäre mit 81.030.374 Stimmen NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 4 Stimmen Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 7.452 Stimmen



Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats Präsenz: 227 Aktionäre mit 81.037.710 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.037.710 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,04% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.037.710 JA-Stimmen: 224 Aktionäre mit 80.990.522 Stimmen NEIN-Stimmen: 3 Aktionäre mit 47.188 Stimmen Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 Präsenz: 227 Aktionäre mit 81.037.710 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.037.620 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,04% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.037.620 JA-Stimmen: 218 Aktionäre mit 80.909.475 Stimmen NEIN-Stimmen: 8 Aktionäre mit 128.145 Stimmen Stimmenthaltung: 1 Aktionär mit 90 Stimmen



Tagesordnungspunkt 7.1: Wahl Brody Präsenz: 226 Aktionäre mit 81.037.705 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.037.705 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,04% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.037.705 JA-Stimmen: 210 Aktionäre mit 79.798.109 Stimmen NEIN-Stimmen: 16 Aktionäre mit 1.239.596 Stimmen Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Tagesordnungspunkt 7.2: Wahl Fleischer Präsenz: 226 Aktionäre mit 81.037.705 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.037.705 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,04% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.037.705 JA-Stimmen: 166 Aktionäre mit 77.805.336 Stimmen NEIN-Stimmen: 60 Aktionäre mit 3.232.369 Stimmen Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Tagesordnungspunkt 7.3: Wahl Fennebresque Präsenz: 226 Aktionäre mit 81.037.705 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.037.705 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,04% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.037.705 JA-Stimmen: 209 Aktionäre mit 79.836.837 Stimmen NEIN-Stimmen: 17 Aktionäre mit 1.200.868 Stimmen Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



Tagesordnungspunkt 7.4: Wahl Rosmarin Präsenz: 226 Aktionäre mit 81.037.705 Stimmen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 81.037.705 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,04% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 81.037.705 JA-Stimmen: 209 Aktionäre mit 79.861.640 Stimmen NEIN-Stimmen: 17 Aktionäre mit 1.176.065 Stimmen Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



