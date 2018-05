Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta030/07.05.2018/16:30) - - BAWAG Group AG Wien, FN 269842 b (die "Gesellschaft") AT0000BAWAG2



Dividendenbekanntmachung



In der am 7. Mai 2018 abgehaltenen Hauptversammlung der Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von 0,583 EUR je dividendenberechtigter Aktie beschlossen.



Die Auszahlung der Dividende erfolgt ausschließlich abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5%.



Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 15. Mai 2018. Nachweisstichtag für die Dividende ist der 16. Mai 2018 und Dividendenzahltag ist der 17. Mai 2018.



Wien, im Mai 2018



Der Vorstand



Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiesingerstraße 4, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations (Benjamin del Fabro) Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com



ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



