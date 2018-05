BEIJING (IT-Times) - Die Öffnung des Automobilmarktes in China für ausländische Unternehmen durch die Regierung in Beijing lockt immer mehr Automobilkonzerne in das Land der aufgehenden Sonne. Nicht nur europäische und US-amerikanische Automobilkonzerne wie BMW, Daimler und VW sowie General Motors (GM),...

Den vollständigen Artikel lesen ...