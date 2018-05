Berlin (ots) -



Ein Fernsehereignis im Ersten: Mit Edgar Selge in der Hauptrolle hat Titus Selge (Drehbuch und Regie) Michel Houellebecqs vieldiskutierten Bestseller "Unterwerfung" verfilmt. Seine Fernsehadaption kombiniert Ausschnitte der gefeierten gleichnamigen Theaterinszenierung von Karin Beier am Deutschen Schauspielhaus Hamburg mit in Paris, Hamburg und Berlin gedrehten Filmszenen zu einem außergewöhnlichen Format.



Zum Film:



François (Edgar Selge) ist Literaturwissenschaftler und Trinker. Seine Beziehungen zu Frauen wechseln, sein Leben ist ausreichend glücklich. Bis zu dem Tag, als der charismatische muslimische Politiker Mohamed Ben Abbes in Frankreich Staatspräsident wird, das Patriarchat und die Polygamie einführt und François seine Anstellung verliert. In seiner zunehmenden Vereinsamung erreicht ihn das Angebot des Rektors Rediger (Matthias Brandt), seine Lehrtätigkeit an der Sorbonne wieder aufzunehmen, unter einer Bedingung: François muss zum Islam konvertieren.



Edgar Selge verkörpert Michel Houellebecqs Antihelden François auf der Bühne und im Film. Für ihn war es die erste Zusammenarbeit mit seinem Neffen Titus Selge. In weiteren Rollen: Matthias Brandt, Alina Levshin, Florian Stetter, Bettina Stucky, André Jung u.v.a.



Die NFP* (Produzent: Clemens Schaeffer) produzierte "Unterwerfung" im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für Das Erste. Der rbb-Fernsehfilm wird am Mittwoch, 6. Juni 2018, um 20.15 Uhr im Rahmen eines Themenabends zusammen mit der Sendung "Maischberger" im Ersten gezeigt.



Exklusive Preview "Unterwerfung" am Mittwoch, 16. Mai 2018, um 20.00 Uhr. Fotocall u. a. mit den Schauspielern Edgar Selge, Matthias Brandt, Bettina Stucky, Alina Levshin, Florian Stetter, Valerie Koch, Michael Wittenborn sowie mit Autor und Regisseur Titus Selge ab 19.30 Uhr. Delphi Filmtheater, Kantstr. 12A, 10623 Berlin.



Auf den Austausch mit Ihnen freuen sich rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus sowie Martina Zöllner, Leiterin des rbb-Programmbereichs Doku und Fiktion und Redakteurin des Films "Unterwerfung".



