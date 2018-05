ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat der schweizerische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Dabei ging es im Gleichschritt mit den anderen europäischen Börsen nach oben, wie ein Teilnehmer sagte. Allerdings sei das Geschäft aufgrund des Feiertages in London europaweit in recht ruhigen Bahnen verlaufen, hieß es weiter.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 8.979 Punkte und schloss damit auf seinem Tageshoch. Bei den 20 Index-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,51 (Freitag: 40,2) Millionen Aktien.

Im Blickpunkt stand vor allem die Nestle-Aktie. Der Nahrungsmittelkonzern vermarktet künftig Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks und zahlt für die Lizenzrechte 7,2 Milliarden US-Dollar. Der Schweizer Konzern wird somit künftig Kaffeebohnen und Fertigkaffee von Starbucks beispielsweise in Supermärkten verkaufen. Ausgenommen sind Fertiggetränke und der Verkauf in Starbucks-Cafes. Für die Nestle-Aktie ging es um 1,6 Prozent nach oben.

Vontobel hält die Übernahme des Handelsgeschäftes von Starbucks für einen "interessanten Schritt". Er werde es Nestle ermöglichen, in den USA an Bedeutung zu gewinnen. Gerade das US-Geschäft sei bisher eine Schwachstelle des Konzerns gewesen, merkten die Analysten an.

Gute Nachrichten aus den USA für Novartis und Roche

Die Novartis-Aktie gewann 1,1 Prozent. Der Pharma-Konzern hat von der US-Gesundheitsbehörde eine erweiterte Zulassung für die Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist erhalten. Im ersten Quartal setzte Novartis mit Tafinlar und Mekinist 267 Millionen US-Dollar um, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Dank dieses Zuwachses schaffte es die Krebssparte, die lange Zeit unter der Generika-Konkurrenz für den einstigen Blockbuster Glivec litt, zurück in die Gewinnzone.

Für die Roche-Papiere ging es um 0,9 Prozent nach oben. Die US-Zulassungsprüfung des Präparats Tecentriq zur Erstlinientherapie bei einer bestimmten Art von Lungenkrebs wird in einem beschleunigten Verfahren stattfinden. Der Konzern teilte mit, eine Entscheidung der FDA werde bis zum 5. September erwartet.

Das Schlusslicht im SMI bildete die UBS-Aktie mit einem Kursabschlag von 3,7 Prozent bzw. 0,61 Franken. Das Minus war allerdings nur optischer Natur, da die Papiere am Berichtstag ex-Dividende von 0,65 Franken gehandelt wurden.

