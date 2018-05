Hamburg (ots) - Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2018 für Fernsehjournalismus geht an Anja Reschke. Die Journalistin, die u. a. auch das Politikmagazin "Panorama" vom NDR im Ersten und das Medienmagazin "Zapp" im NDR Fernsehen moderiert, wird für ihre Überzeugungskraft und die investigative Berichterstattung ausgezeichnet, die sie als Leiterin der Abteilung Innenpolitik/Fernsehen im Norddeutschen Rundfunk verantwortet.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Anja Reschke ist furchtlos und unabhängig, und sie geht den Dingen auf den Grund: journalistische Tugenden, für die auch Hanns Joachim Friedrichs stand. Herzlichen Glückwunsch!"



In der Begründung der Jury des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises heißt es: Anja Reschke "zeigt Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit". Sie stärke denjenigen Redaktionen den Rücken, die auch bei schwierigen Themen und trotz Gegenwindes der Wahrheit auf der Spur blieben. Ihr Kommentar in den Tagesthemen zur Haltung gegenüber Flüchtlingen im Jahr 2015 ist bis heute Richtung weisend.



Die Auszeichnung wird im November in Hamburg übergeben. Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis würdigt seit 1995 herausragende Leistungen des kritischen Fernsehjournalismus. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert, der Sonderpreis mit 2500 Euro. Die jährliche Preisverleihung findet abwechselnd beim NDR in Hamburg und beim WDR in Köln statt.



