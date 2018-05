Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein schwacher Euro hat den deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn beflügelt. Die Einheitswährung ist auf ein neues Jahrestief knapp unter 1,1900 Dollar gefallen. Schwache deutsche Auftragseingänge am Morgen, Zinsspread sowie die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen in den USA sprechen für den Dollar. Die Börse in London blieb wegen des Feiertages "Early May Bank Holiday" geschlossen, entsprechend ruhig lief das Geschäft ab. Der exportlastige DAX gewann 1 Prozent auf 12.948 Punkte - damit weist der Index nun eine leicht positive Performance seit Jahresbeginn auf.

Die Berichtssaison legte zum Start in die Woche eine kleine Pause ein, um am Dienstag und Mittwoch wieder Fahrt aufzunehmen. Geschäftszahlen lieferte Hannover Rück. Ein geringes Großschadensaufkommen hat dem Rückversicherer ein starkes erstes Quartal beschert. Während der MDAX-Konzern die Prognose eines Nettogewinns von über 1 Milliarde Euro im laufenden Jahr bestätigte, geht er bei den Prämien von einem stärkeren Wachstum als bisher aus. "Insgesamt klingt der Zwischenbericht recht zuversichtlich", so Heino Ruland von Ruland Research. Die Aktie legte um 1 Prozent zu.

Norma mit guten Zahlen und erhöhtem Ausblick

Für die Norma-Aktie ging es nach Veröffentlichung der Erstquartalszahlen und der Anhebung des Ausblicks um 7,4 Prozent nach oben. Die Zahlen sind über den Schätzungen von Baader Helvea ausgefallen, die die Analysten in ihrem Ausblick in der vergangenen Woche veröffentlicht hatten. Norma rechnet nun mit einem organischen Wachstum von 5 bis 8 Prozent nach bislang 2 bis 5 Prozent. Die Analysten hatten lediglich mit einer Bestätigung gerechnet. Infineon stiegen nach einer Kurszielanhebung durch Barclyas 3,5 Prozent. BASF verloren wegen der Dividendenausschüttung optisch 1,4 Prozent.

Positiv beurteilte ein Marktteilnehmer die Entwicklung bei Stabilus. Das Unternehmen hat den Umsatzausblick angehoben. "Auch der Gewinn dürfte nun kräftiger steigen als erwartet", sagte der Händler. Den Margenausblick bestätigte der Autozulieferer. Für die Titel ging es 3,7 Prozent gen Norden. Nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank gewannen Sixt 3,9 Prozent.

Von der Konsolidierung in der Branche profitierten Symrise, die Aktie legte um 1,5 Prozent zu. Der Symrise-Konkurrent International Flavors & Fragrances (IFF) will den israelischen Rivalen Frutarom für rund 6 Milliarden Euro kaufen. Während IFF sich auf Duftstoffe konzentriert, beliefert Frutarom die Lebensmittelindustrie mit Zusatzstoffen.

Zalando verloren dagegen 1 Prozent. Das Unternehmen legt am Dienstag Zahlen für das erste Quartal vor. In einer jüngsten Studie hat Hauck & Aufhäuser (H&A) vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Die Nachfrage nach der Frühlings/Sommer-Kollektion sei im Februar und März schwach gewesen wegen des außergewöhnlich kalten Wetters.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,6 (Vortag: 97,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,80 (Vortag: 4,15) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner, 2 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.948,14 +1,00% +0,24% DAX-Future 12.950,50 +0,96% +0,14% XDAX 12.942,78 +0,77% +0,63% MDAX 26.684,23 +1,15% +1,85% TecDAX 2.754,28 +2,13% +8,91% SDAX 12.530,30 +1,03% +5,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,25 7 ===

