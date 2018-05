DAX setzt Klettertour fort, Daimler kann vor allem in China überzeugen

Zu Beginn der neuen Handelswoche setzte der DAX seine Erholungsrallye fort. Ein schwacher Euro und eine starke Wall Street waren wieder einmal die wichtigsten Impulsgeber.

Das war heute los. Das Börsenbarometer kletterte zeitweise um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Nun können sich Anleger auf einen erneuten Kampf um die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke einstellen, nachdem es vor wenigen Wochen alles andere als nach einer schnellen Erholung ausgesehen hatte. Zins- und Inflationsängste sowie die Sorgen vor einem ausufernden Handelsstreit zwischen den USA und China hatten die Märkte erfasst. Diese Sorgen scheinen Investoren vorerst verdrängt zu haben. Dafür geht es derzeit an den Ölmärkten umso turbulenter zu. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine wichtige Entscheidung des US-Präsidenten in der Frage der Iran-Sanktionen ansteht.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX lief es auch zu Wochenbeginn für die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) besonders gut. Der Halbleiterkonzern hatte in der Vorwoche trotz eines starken US-Dollar mit sehr guten Zahlen für das März-Quartal 2018 für Anlegerjubel gesorgt. Die Herausforderungen auf der Währungsseite konnten mithilfe einer starken Auftragslage wettgemacht werden. Am heutigen Montag ging es für die Infineon-Aktie in der Spitze um rund 4 Prozent in die Höhe.

