München hat pro Jahr die meisten Sonnenstunden, Suhl in Thüringen die wenigsten. Das ist ein Ergebnis aus einer neuen Deutschland-Studie im Auftrag von "ZDFzeit". Die Studie legt erstmalig für alle 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland die durchschnittliche Sonnenscheindauer vor.



Über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren kommt München im Schnitt auf 1756 Sonnenstunden pro Jahr, während es Suhl "nur" auf 1436 Stunden schafft. Statistisch sind das fast zwei Wochen weniger. Als sonnigste Regionen Deutschlands dürfen sich auch noch Kempten im Allgäu, die Stadt Cottbus, der Kreis Vorpommern-Rügen sowie Karlsruhe bezeichnen. Am Ende der Rangliste zur Sonnenscheindauer landen der Kreis Höxter, der Kreis Holzminden, der Kreis Kassel und der Kreis Neuwied. Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Das Institut Prognos hat sie für das ZDF erstmals auf Kreisebene ausgewertet.



Die Ergebnisse sind Teil einer großen Studie zu den Lebensumständen in Deutschland, die das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos für das ZDF erstellt hat. In der "Deutschland-Studie" werden alle 401 Regionen Deutschlands in 53 verschiedenen Kriterien bewertet. Ein vollständiges Ranking aller Kreise und kreisfreien Städte veröffentlicht das ZDF am Donnerstag, 17. Mai 2018, unter http://deutschland-studie.zdf.de und sendet die "ZDFzeit"-Dokumentation "Wo lebt es sich am besten?" am Dienstag, 22. Mai 2018, 20.15 Uhr.



