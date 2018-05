Liebe Trader,

Nachdem die Investmentlegende Warren Buffett die beiden Unternehmen Kraft Foods und Heiz zusammengeführt hat, ging es mit dem Aktienkurs zunächst einmal runter. Dabei büßte das Wertpapier nahezu die Hälfte seines Wertes ein und fiel auf ein Verlaufstief von 54,11 US-Dollar in der abgelaufenen Woche zurück. Dort aber konnte Kraft Heinz eine erste ernst zu nehmende bullische Gegenreaktion auslösen, die zu Beginn dieser Woche weiter gekauft wird und sich nun der Marke von rund 60,00 US-Dollar von unten her annähert. Aber genau dieser Bereich stellt auch eine erste markante Hürde dar, trotzdem könnte sich aus der vorliegenden charttechnischen Konstellation nun sehr bald ein tragfähiger Boden bilden und die Verluste aus den letzten Monaten wieder ein Stück weit reduzieren. Vorläufig sollten sich Investoren noch ein klein wenig bedeckt halten, kleinere Handelspositionen können aber schon jetzt eingegangen werden - nicht zuletzt weil sich die Indikatoren und Oszillatoren auf Wochenbasis auf einem stark überverkauften Niveau befinden.

Long-Chance:

Kurzfristig sind jetzt weitere Gewinne zunächst bis auf ein Niveau zwischen 60,00 und 62,60 US-Dollar durchaus möglich, an dieser Stelle sollte sich anschließend aber eine Seitwärtskonsolidierung breitmachen. Sobald das erste Kursziel auf der Oberseite überwunden wird, könnte Kraft Heinz weiter in Richtung 67,50 US-Dollar zulegen. Dann können Investoren auch ihre Long-Positionen auch weiter aufstocken und von einem Lauf des Wertpapiers merklich profitieren. Eine Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der Vorwochentiefs von 54,11 US-Dollar aufhalten, darunter ist nämlich von einem Kursrückgang auf glatt 50,00 US-Dollar auszugehen. Wie bereits erwähnt, sollten bei einem direkten Long-Einstieg zunächst noch kleinere Positionen gemessen am Depot eingegangen werden. Oberhalb von 62,60 US-Dollar kann schließlich weiter zugekauft werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 58,01 US-Dollar

Kursziel: 62,60 / 67,50 US-Dollar

Stop: < 54,10 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 4,01 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Kraft Heinz Corp.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 58,01 US-Dollar; 14:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

