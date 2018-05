FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa investiert weiter in die Modernisierung ihrer Flotte. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns stimmte in seiner Sitzung am Montag der Bestellung von insgesamt bis zu 16 weiteren Flugzeugen zu, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte. Der Listenpreis für die Maschinen der Hersteller Airbus und Boeing, die bis 2022 sukzessive ausgeliefert werden sollen, liege bei rund 2,1 Milliarden Euro. Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2018 ändere sich dadurch nicht.

Für die Tochter Swiss werden zwei Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 777-300ER bestellt, die dort voraussichtlich ab Anfang 2020 die bestehende Flotte ergänzen und zur Erweiterung des Streckennetzes genutzt werden. Für Lufthansa Cargo werden zwei Boeing 777F geordert, um ältere Frachtmaschinen vom Typ MD11 zu ersetzen.

Zudem werden bis zu zwölf Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen der A320-Familie bestellt. Dabei werden sechs Lieferoptionen für Flugzeuge vom Typ A320neo in feste Bestellungen umgewandelt, teilte die Lufthansa weiter mit. Nach Verfügbarkeit werden zusätzlich bis zu sechs A320ceo geordert. Sie sollen noch ab diesem Jahr bei Lufthansa eingesetzt werden, um die Verzögerungen bei der Auslieferung von Airbus A320neo zu kompensieren.

