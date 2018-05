Berlin (ots) - Berlin - Grünen-Chef Robert Habeck hält die Abwahl des Freiburger Oberbürgermeisters Dieter Salomon nicht für ein schlechtes Omen für die Grünen im Südwesten. "Nach 16 Jahren Amtszeit ist es schwer, eine Wiederwahl zu gewinnen, egal von welcher Partei jemand kommt. Da muss es schon eine historisch besondere Situation geben, damit die Leute sagen, wir wollen jemanden für 24 Jahre im Amt haben", sagte Habeck im Interview mit dem Tagesspiegel (Dienstagausgabe). Es sei Salomon nicht gelungen, diese Begründung zu liefern, auch wenn er Herausragendes für die Stadt geleistet habe. Habeck verwies zugleich darauf, dass erst vor ein paar Wochen mit Stefan Belz ein Grüner in Böblingen zum Bürgermeister gewählt worden sei. Außerdem sei Winfried Kretschmann der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. "Insofern muss man die Kirche im Dorf lassen", sagte Habeck weiter.



https://www.tagesspiegel.de/politik/gruenen-chef-habeck-im-intervi ew-die-gruenen-duerfen-sich-nicht-auf-eine-oekologische-nischenrolle- zurueckziehen/21252722.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de