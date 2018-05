Uniper SE: Weitere Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Datteln 4 und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2018 DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Quartalsergebnis Uniper SE: Weitere Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Datteln 4 und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2018 07.05.2018 / 21:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Inbetriebnahme von Datteln 4 voraussichtlich im Sommer 2020 Trotzdem Bestätigung Dividendenausblick bis 2020 Bestätigung Ergebnisausblick für 2018 trotz moderatem Winterquartal 2018 Erste belastbare Erkenntnisse aus der Analyse des Umfangs und der Ursachen der Schäden an der Kesselanlage des im Bau befindlichen Kraftwerks Datteln 4 haben ergeben, dass ein Komplettaustausch der Kesselwände erforderlich ist. Daraus ergibt sich eine weitere Verzögerung der geplanten Inbetriebnahme, mit der nunmehr voraussichtlich im Sommer 2020 gerechnet wird. Diese Verzögerung erfordert eine außerplanmäßige Wertberichtigung auf das Kraftwerk Datteln 4 in Höhe von rund 270 Mio. Euro. Für das erste Quartal 2018 weist die Uniper SE trotz dieses Sachverhalts einen positiven Konzernüberschuss nach IFRS aus. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Adjusted EBIT) für das erste Quartal 2018 beträgt 350 Mio. Euro (Vorjahr: 514 Mio. Euro). Der Rückgang des bereinigten Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr liegt im erwarteten Rahmen und ist im Wesentlichen auf den Entfall von Vorjahresereignissen (Veräußerungen, Kraftwerksstilllegungen und sonstigen Einmaleffekten) sowie innerjährigen Verschiebungen zurückzuführen und beeinflusst dementsprechend nicht die getroffene Ganzjahresprognose. Der Adjusted Funds from Operations beträgt für den Dreimonatszeitraum 2018 562 Mio. Euro. Erste belastbare Erkenntnisse aus der Analyse des Umfangs und der Für das Gesamtjahr 2018 erwartet die Uniper SE weiterhin ein Adjusted EBIT von 0,8 bis 1,1 Mrd. Euro sowie einen Adjusted FFO von 0,5 bis 0,8 Mrd. Euro und plant für das Jahr 2018 eine Dividende von ~310 Mio. Euro vorzuschlagen. An unserer Erwartung für ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 25% zwischen 2016 und 2020 wird trotz der beschriebenen Entwicklungen beim Kraftwerksneubau Datteln 4 ausdrücklich festgehalten. Finanzkennzahlen Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Unternehmenswebseite von der Uniper SE veröffentlichten Geschäftsbericht 2017 (siehe Finanzglossar Seite 238 ff.) unter dem folgenden Link verfügbar: https://ir.uniper.energy/websites/uniper/German/3200/berichte.html Kontakt: Marc Koebernick Head of Investor Relations Uniper SE E.ON-Platz 1 40479 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 4489 Telefax +49 211 4579 952082 Email ir@uniper.energy 07.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Uniper SE E.ON-Platz 1 40479 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 73275 0 Fax: +49 211 4579 5 01 E-Mail: info@uniper.energy Internet: www.uniper.energy ISIN: DE000UNSE018, DE000UNSE1V6 WKN: UNSE01, UNSE1V Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683307 07.05.2018 CET/CEST

ISIN DE000UNSE018 DE000UNSE1V6

AXC0284 2018-05-07/21:32