Berlin (ots) - Die anstehende Fußball-WM lässt Moderatorin Barbara Schöneberger (44) absolut kalt. Schöneberger outete sich am Montag (07.05. 2018) im rbb-Interview als WM-Ignorantin . Der rbb-Welle radioBERLIN 88,8 sagte sie: "Ich trau mich jetzt zum ersten Mal es zu sagen - ich bin extrem uninteressiert am Thema Fußball." Dabei spiele die WM privat bei Ihr Zuhause sehr wohl eine Rolle in der Familie. Es kämen immer alle zu ihnen um zu gucken. "Der Fernseher steht draußen im Garten und es wird gegrillt", so die Moderatorin. Während die anderen die Spiele verfolgten, sei sie eher in der Küche zu finden. "Ich mach den Salat - trag die Platten rein und raus, hol die Würstel, hol das Ketchup", sagte Schöneberger. Sie habe auch wichtige Spiele verschlafen, gestand die Moderatorin.



Schöneberger gehört nicht zu den Frauen, die beim Fußball für gutaussehende Spielertypen wie zum Beispiel Mats Hummels schwärmen. "Am allerschlimmsten" finde sie Frauen, die keine Ahnung von Fußball haben und dann sagen, der Mats Hummels sei echt voll süß. "Da krieg ich echt n'en Flitz."



Am Freitag (11.05. Mai) erscheint das neue Album von Barbara Schöneberger. Es heißt "Eine Frau gibt Auskunft". Am Sonnabend wird Schöneberger wieder den deutschen Countdown für das Finale des Eurovision Song Contest live von der Reeperbahn in Hamburg moderieren.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg



radioBerlin 88,8 Chef vom Dienst Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210 Fax: +49 (0)30 979 93-34 219 aktuell@radioberlin.de planung@radioberlin.de