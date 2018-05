Mainz (ots) -



Montag, 7. Mai 2018, 3sat



Den 3sat-Förderpreis bei den 64. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen gewinnt der Kurzfilm "Bigger than Life" (Deutschland/Italien/Mazedonien 2018) von Adnan Softic. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert und umfasst darüber hinaus das Angebot, den ausgezeichneten Beitrag zu erwerben und im 3sat-Programm zu präsentieren.



"Bigger than Life" setzt sich mit dem Projekt "Skopje 2014" auseinander, einem Stadtbauprojekt, bei dem nach Regierungsplänen für mehrere Hundert Millionen Euro ein nagelneues antikes Stadtzentrum entsteht. Regierungsgebäude, Museen sowie Monumente in klassischer Anmutung, die Skopje mit Rom und Athen in eine Reihe stellen, sind bislang in der mazedonischen Hauptstadt entstanden. Mazedonien erfindet sich als Nation von historischem Rang nach dem Modell einer Antike, die es so nie gegeben hat. In "Bigger than Life" wird das Skopje der Gegenwart zur Ausgrabungsstätte, an der sich mitverfolgen lässt, wie Geschichte gemacht, Antike konstruiert, historische Einzigartigkeit durch Nachahmung hergestellt wird und die Übergänge zwischen Wahrheit und Fälschung unscharf werden.



In der Begründung der Jury des Deutschen Wettbewerbs heißt es: "[...] Musik stiftet [...] die spielerische Struktur dieser Vermessung eines kitschigen Stadtumbauprojekts, das Skopje neben Rom und Athen auf die vordersten Plätze in der europäischen Geschichte katapultieren soll. Dagegen wappnet sich der Film mit Ironie und dekliniert gleichzeitig die Monumentalsucht filmisch originell durch: Bauten und Statuen werden von der aufmerksamen Kamera zu verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Winkeln, in verschiedenem Lichte angeschaut. Beredte Details stehen fürs Ganze wie die sich streitenden Tauben auf dem Kopf einer Statue vor dem Zimmer einer Betroffenen, weil Stadtbewohnerin." Der Jury des Deutschen Wettbewerbs, die unter anderem den 3sat-Förderpreis bestimmt, gehören in diesem Jahr Matthias Dell (Berlin), Heike Klippel (Braunschweig) und Katja Wiederspahn (Wien) an.



Adnan Softic wurde 1975 in Sarajevo geboren. Er studierte Film und Ästhetische Theorie an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg.



Mit dem 3sat-Förderpreis wird seit 1999 im Rahmen der Medienpartnerschaft mit dem Festival ein Film im Deutschen Wettbewerb prämiert, der sich durch eine neue Sichtweise auszeichnet.



In diesem Jahr zeigt 3sat anlässlich der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen außerdem am Dienstag, 8., und Mittwoch, 9. Mai 2018, zwei Kurzfilm-Nächte. Den Auftakt macht am Dienstag, 8. Mai 2018, um 23.45 Uhr, der 3sat-Förderpreis-Film aus dem vergangenen Jahr: "El Manguito".



Mehr zum Kurzfilm-Programm in 3sat (teils mit Video-Streams): https://pressetreff.3sat.de/startseite/artikel/tiefenschaerfe/



