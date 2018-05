Alibaba glänzt mal wieder - aber Amazon rockt einfach mehr!

Das weltweit Online-Shoppen wird von Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) dominiert - mit einer Ausnahme. In China kommt man bei E-Commerce nicht an Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) vorbei. So dominant der eine global ist, so stark ist der andere in China aktiv.

Shoppen was das Zeug hält. Inzwischen sind wir so weit, dass Amazon und Alibaba gewissermaßen ihre eigenen Feiertage ins Leben gerufen haben. Feiertage, an denen der Konsum im Mittelpunkt steht. Amazon hat seinen Prime Day, Alibaba wiederum den Singles' Day. Hinzu kommen die Cyber Week, der Black Friday oder der Cyber Monday. Im angelaufenen ersten Quartal konnte Alibaba dabei mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn punkten. Dennoch ist Alibaba absolut gesehen eine Nummer kleiner als Amazon.



