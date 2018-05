Neuer Standort bietet Kunden größere globale Anschlussmöglichkeiten in einem der größten Digital- und Medienzentren Europas

NTT Communications Corporation (NTT Com), der globale Daten- und IP-Services-Bereich des führenden Telekommunikationsunternehmens NTT (TOKYO:9432), gab heute die Erweiterung seines "Tier-1 Global IP Network" mit einer neuen Zweigstelle (Point of Presence, PoP) in Manchester, Vereinigtes Königreich, im Data Center MA4 Manchester IBX von Equinix, einer strategisch günstig gelegenen Einrichtung im Manchester Science Park, bekannt.

Mit dieser Erweiterung kann NTT Com sein Angebot für Internet Service Provider (ISPs), inhaltsorientierte Unternehmen, Cloud-, Hosting- und CDN-Anbieter in einem der bevölkerungsreichsten Gebiete des Vereinigten Königreichs weiter ausbauen. In Manchester sind einige der führenden europäischen Hersteller von digitalen Medien, Rundfunkanstalten, Finanzdienstleister und Unternehmen ansässig.

Das MA4-Rechenzentrum von Equinix ermöglicht die direkte Anbindung an IX Manchester und den Londoner Internetknoten LINX sowie an eine Vielzahl von Netzwerk-Service-Providern und großen Cloud-Service-Providern.

Kunden von NTT Com bei MA4 werden in der Lage sein, sich mit dem globalen IP-Netzwerk auf zahlreichen Kapazitätsstufen zu verbinden, einschließlich 100G-Ports mit garantierter physikalischer Pfadvielfalt, um die höchste Zuverlässigkeit und Qualität der Dienste zu gewährleisten.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz in einem der größten Technologiezentren des Vereinigten Königreichs auszubauen, um einer dynamischen Gemeinschaft von Internet-orientierten Unternehmen und Organisationen zu dienen", erklärte Michael Wheeler, Executive Vice President von NTT Communications Global IP Network bei NTT America. "Wir haben uns für diese Anlage entschieden, weil sie einen zentralen Standort, außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit bietet, die hervorragend zu unserem vollständig redundanten Tier-1-IP-Backbone passen", fügte Wheeler hinzu.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratungs-, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Dienstleistungen zur Optimierung der IKT-Umgebungen (Informations- und Kommunikationstechnik) in Unternehmen an. Unterstützt werden diese Angebote durch die weltweite Infrastruktur des Unternehmens, darunter ein führendes globales Tier-1-IP-Netzwerk, das VPN-Netzwerk Arcstar Universal One, das sich über 190 Länder/Regionen erstreckt, sowie mehr als 140 sichere Rechenzentren weltweit. Die Lösungen von NTT Communications werden durch die globalen Ressourcen der Unternehmen der NTT Group gestützt, zu denen unter anderem Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA gehören.

Über NTT Communications Global IP Network

Das globale Tier-1-IP-Network von NTT Com gehört zu den weltweit führenden Netzwerken und deckt Nord- und Südamerika, Asien, Europa und Ozeanien ab. Es bietet die bestmögliche Umgebung für den Transport von Inhalten, Daten und Videos über eine einzige autonome Systemnummer (AS 2914).

NTT Com wurde bei den Global Carrier Awards 2017 als weltweit bester Großhandels-Spediteur (Data) ausgezeichnet und gehört nach den neuesten Rankings von Dyn Wholesale zu den weltweit führenden Großhandels-IP-Anbietern.

