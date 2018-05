DATA MODUL nach verhaltenem Start in das Jahr 2018 auf Aufholkurs DGAP-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Quartalsergebnis DATA MODUL nach verhaltenem Start in das Jahr 2018 auf Aufholkurs 08.05.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DATA MODUL nach verhaltenem Start in das Jahr 2018 auf Aufholkurs - Steigerung des Auftragseingangs um 7,5% auf 69,2 Mio. Euro - Umsatz mit 57,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau - EBIT von 4,0 Mio. Euro belastet durch Währungseffekte und Personalaufwendungen - EBIT-Rendite mit 7,0% im Zielkorridor München, 08. Mai 2018 - DATA MODUL ist etwas verhalten in das neue Jahr gestartet, konnte jedoch im Verlauf des ersten Quartals Aufholeffekte erzielen. Das durch positive Sondereffekte erzielte Rekordergebnis im ersten Quartal 2017 konnte erwartungsgemäß nicht gehalten werden, jedoch stabilisierte sich der Umsatz auf dem starken Vorjahresniveau. Weiterhin erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang, der sich auch im Vergleich zum hohen Vorjahreswert um 7,5% von 64,4 Mio. Euro auf 69,2 Mio. Euro steigerte. Das EBIT verlor zum Rekordergebnis des Vorjahres beeinflusst durch negative Währungseffekte sowie gestiegene Personalaufwendungen, konnte mit 4,0 Mio. Euro aber die Ergebnisse der vergangenen drei Quartale übertreffen. Die EBIT-Rendite liegt mit 7,0% (i.Vj. 9,5%) innerhalb des gesetzten Zielkorridors. Der Auftragsbestand nahm, dem sehr guten Book-to-Bill-Verhältnis von 1,2 folgend, um 9,2% auf 118,5 Mio. Euro (i.Vj. 108,5 Mio. Euro) zu. Konzernkennzahlen In TEUR Q1 2018 Q1 2017 Veränderung Umsatz 57.487 58.039 -1,0% Auftragseingang 69.157 64.350 7,5% Auftragsbestand 118.474 108.525 9,2% EBIT 4.003 5.507 -27,3% EBIT-Rendite 7,0% 9,5% -26,3% Periodenergebnis 2.845 3.685 -22,8% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 0,81 1,05 -22,9% Ausblick Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die weiter konsequente Verfolgung der Ziele unseres Strategieprogramms stimmen uns zuversichtlich für ein erfolgreiches Gesamtjahr. Der Aufholkurs des ersten Quartals soll sich auch im weiteren Verlauf fortsetzen - die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum schaffen wir durch vorausschauende Personalpolitik und Investitionen in die Zukunft. Auf Basis der erfreulichen Auftragsentwicklung erwartet der Vorstand weitere Aufholeffekte sowie ein gutes Gesamtjahr 2018. 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Landsberger Straße 322 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 56017-105 Fax: +49 (0) 89 56017-102 E-Mail: investor-relations@data-modul.com Internet: www.data-modul.com ISIN: DE0005498901 WKN: 549890 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683119 08.05.2018

