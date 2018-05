FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.101 EUR

UNOA XFRA LU1570401114 UNIGLOBAL DIVIDENDE A 2.400 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.168 EUR

MLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.237 EUR

ACR1 XFRA US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N 0.213 EUR

2DU XFRA SE0000616716 DUNI AB 0.474 EUR