...und streicht ordentlich Stellen. 950 sollen es sein, 450 Stellen sollen allein in Deutschland wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber nicht geben. Der Abbau soll bis 2021 rund 60 Mio. Euro einsparen, kostet aber zunächst 50 Mio. Euro, für die Schaeffler Rückstellungen bildet. Schaeffler will die Werke, die Wälzlager entwickeln und herstellen und bisher als interne Zulieferer für die Industrie- und die Autozuliefer- Sparte fungieren, von 2019 an direkt einem der beiden Bereiche zuordnen. Dadurch sollen Arbeitsabläufe und Prozesse vereinfacht, Doppelstrukturen abgebaut und zusätzliche Effizienpotenziale realisiert werden. Eine Schließung ganzer Standorte ist angeblich nicht geplant.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info