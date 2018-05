Der Lebensmittelriese Nestle übernimmt das Handelsgeschäft von Starbucks. Damit kann Nestle Starbucks-Produkte wie Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee in allen Supermärkten anbieten. Für die weltweiten Vermarktungsrechte zahlt Nestle 7,15 Milliarden US-Dollar (6 Mrd Euro) in bar. Das Geschäft soll sich ab 2019 steigernd auf Umsatz und Gewinn von Nestle auswirken. Außerdem verspricht sich Nestle von dem Zukauf eine Stärkung seines Geschäfts in Nordamerika. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...