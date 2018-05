PFEIFFER VACUUM, der weltweit führende Anbieter von Vakuumlösungen, konnte im ersten Quartal 2018 die Rekordumsätze des Vorjahres übertreffen. Der Umsatz stieg um 24,4 % auf 170,4 Mio. € (Vorjahr: 136,9 Mio. €). Das EBIT des ersten Quartals lag mit 27,5 Mio. € um 30,0 % über dem Vorjahr, was einer EBITMarge von 16,1 % entsprach (Vorjahr: 15,4 %). Der Auftragseingang verzeichnete mit 194,0 Mio. € ein Plus von 32,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Hiervon entfallen 17,0 Mio. € auf die in 2017 akquirierten Gesellschaften. Die Book-to-bill-Ratio wuchs auf den Faktor 1,14 gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 1,07 bzw. des Jahresendquartals von 1,09. Der Auftragsbestand erhöhte sich deutlich auf 151,0 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach das einem Anstieg um 84,4 %, bzw. 18,5 % zum Jahresendquartal 2017.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 18 vom 5.5.2018.



