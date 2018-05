Die Deutsche Bank hat die Aktie der Jost Werke vor Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 46 Euro angehoben. Im Zuge des ersten Quartals habe es bei europäischen Lkw-Herstellern und -Zulieferern jede Menge Neuigkeiten gegeben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Jost und SAF-Holland. Die Marktdynamik sei dank der Auftragseingänge europaweit und in den USA weiterhin stark gewesen. Bei Jost rechnet er mit einer möglichen Anhebung des Wachstumsausblicks im späteren Jahresverlauf und zieht die Aktie der des Wettbewerbers SAF vor./ck/gl Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-05-08/08:51

ISIN: DE000JST4000