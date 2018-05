Liebe Trader,

Bereits vorbörslich präsentiert sich das Wertpapier des Spezialchemieunternehmens Evonik Industries sehr fest und könnte mit Hilfe der heutigen Zahlen ein klares Kaufsignal aufstellen. Dabei steht besonders die zuletzt aufgestellte Formation in Verbindung mit den zum Dienstag anstehenden Quartalszahlen im Fokus. Zuletzt markierte Evonik im Bereich von 32,98 Euro seine vorläufig letzten Hochs in Form eines Dreifachtops und drehte anschließend aber nicht unerwartet wieder zur Unterseite ab. Dabei fielen die Kursnotierungen der Aktien zu Beginn dieses Jahres auf die untere Trendkanalbegrenzung um 27,67 Euro. Nach einem Boden in diesem Bereich konnte der Wert in den letzten vier Wochen wieder merklich zulegen und sich im gestrigen Handel erneut und dynamisch über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 hinwegsetzen. Das Gesamtgebilde seit Anfang Februar erinnert jedoch sehr stark an eine inverse SKS-Formation und könnte nun den Ausgangspunkt für eine Trendwende innerhalb des bestehenden aber langfristigen Aufwärtstrendkanals bilden.

Long-Chance:

Voraussetzung für ein weiteres Kaufsignal ist nun ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von mindestens 30,91 Euro. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kurszuwachs zunächst an die Jahreshochs von 32,98 Euro an, darüber sogar an die obere Trendkanalbegrenzung um 34,00 Euro. Genau hierauf können nun spekulative Investoren über entsprechende Long-Instrumente setzen und schon sehr bald hiervon profitieren. Bei einem direkten Long-Engagement sollte sich eine Verlustbegrenzung noch unterhalb von 29,50 Euro aufhalten. Ein Kursrutsch darunter birgt die Gefahr weitere Abgaben an den Tiefpunkt der rechten Schulter von 29,10 Euro. Gänzlich eintrüben dürfte sich das Chartbild aber erst darunter und sollte anschließend Abgaben auf rund 28,00 Euro bereithalten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 30,39 Euro

Kursziel: 34,00 Euro

Stop: < 29,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,89 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Evonik Industries AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 30,39 Euro; 08:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

