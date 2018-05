Bad Marienberg - In Konkretisierung und Ergänzung ihrer Beschlüsse vom 2. Mai 2018, haben Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE (ISIN DE000A2LQ009/ WKN A2LQ00) heute die Ausgabe von insgesamt 5.100 weiteren Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 (ISIN DE000A2G8472/ WKN A2G847) mit einem Nennbetrag von je EUR 100,00 und einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 510.000,00 zum Nennbetrag beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...