Bad Marienberg - Die SGL Group (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) hat das erste Quartal 2018 besser als erwartet abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Umsatz und Ertrag stiegen dank positiver Einmaleffekte und einer guten operativen Entwicklung deutlich an. Der Umsatz lag bei 263 Millionen Euro und damit rund 22 Prozent über dem Vorjahr. Etwas mehr als die Hälfte des Umsatzwachstums ist auf Struktureffekte und die erstmalige Anwendung von IFRS 15 zurückzuführen. Wesentliche Treiber des operativen Umsatzanstiegs kamen aus den Marktsegmenten Automobil, Halbleiter und LED, Chemie sowie Industrielle Anwendungen. Das EBIT vor Sondereinflüssen verdoppelte sich auf rund 21 Millionen Euro. Wegen Sondereinflüssen aufgrund von Fair-Value-Anpassungen von 26,7 Millionen Euro erhöhte sich das Konzernergebnis stark auf 32,2 Millionen Euro. Wie in der Ad hoc-Meldung vom 24. April 2018 mitgeteilt, erwartet die SGL Group nun für das Geschäftsjahr 2018 ein Konzernergebnis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Den vollständigen Artikel lesen ...