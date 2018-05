Die britische Investmentbank Barclays hat Hannover Rück nach Zahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 104,90 Euro belassen. Der Rückversicherer habe im Zuge steigender Zinsen über ein starkes Umsatzwachstum im ersten Quartal berichtet, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe dennoch relativ betrachtet mehr Wert in den Aktien der Swiss Re und der Münchener Rück, die unter anderem mehr Kapital an ihre Anleger ausschütteten./ck/gl Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-05-08/09:47

ISIN: DE0008402215