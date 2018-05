Lausanne (ots) - Die Online-Vergleichswebseite bonus.ch führte

eine Studie zum Thema Online-Hypotheken durch. Die Analyse basiert

auf eine Stichprobe von mehr als 1'000 Online-Anfragen für

Hypothekenofferten über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Studie

zeigt, dass Online-Hypotheken immer beliebter werden.



Seit der Lancierung von Offerten für Online-Hypotheken auf

bonus.ch ist die Anzahl der Personen, die online Informationen zu

diesem Thema suchen, die Zinssätze vergleichen und eine

Hypotheken-Offerte einholen stetig gewachsen. Auf bonus.ch stieg

dieses Interesse seit der Lancierung der Rubrik in 2015 um 26%.



Hier sei anzumerken, dass die online durchgeführten

Hypothekenerneuerungen öfter zu einem Geschäftsabschluss führen als

bei einem ersten Kaufprojekt, bei dem der Konsument eine individuelle

Beratung sucht.



Wenn man die Zahlen im Detail analysiert stellt man fest, dass die

Anfragen für Online-Hypotheken vor allem in den ersten drei Monaten

des Jahres durchgeführt werden (35.4% der Anfragen eines Jahres).

76.9% der Online-Hypothekenanfragen betreffen eine neue Hypothek oder

eine Hypothek für einen Neubau, während 23.1% eine Erneuerung oder

Ablösung einer Hypothek betreffen.



81% der Online-Anfragen betreffen individuelle Wohneinheiten:

46.3% für Häuser und 34.7% für Wohnungen. 47.1% der Immobilien, für

die eine Online-Anfrage durchgeführt wurde, haben einen Wert von 0.5

bis 1 Million Schweizer Franken. 49.5% der Online-Offertenanfragen

werden zwischen null und drei Monaten vor dem Datum durchgeführt, an

dem die Finanzierung benötigt wird und 23% zwischen vier und sechs

Monaten davor.



68.8% der Anfragen für ein Darlehen werden für Standardlaufzeiten

(5, 10 und 15 Jahre) durchgeführt und 59.5% bevorzugen langfristige

Darlehen mit einer Laufzeit von mindestens 10 Jahren. In einer

Tiefzinsperiode kann man eine klare Vorliebe für Festzinssätze

feststellen, mit über 80% der Online-Hypothekenanfragen. 50.8%

wünschen keine unterschiedlichen Zinssätze (Hypothekentranche) für

ihre Hypothek.



Die Verwendung der 2. und 3. Säule ist ein wichtiger Faktor für

den Zugang zu Wohneigentum mit 84.5% der Personen, die davon für ihr

Eigenkapital Gebrauch machen (jeweils 50.6% und 33.9%). 45.2% beträgt

der Anteil der Käufer mit einer optimalen finanziellen Situation, das

heisst dass die Hypothekenbelastung höchstens 27% ihres

Jahreseinkommens beträgt. Ausserdem haben 55% einen Belehnungssatz,

der unter 70% der Hypothek liegt. Folglich sind Personen, die online

eine Hypothekenofferte einholen in einer vorteilhaften Lage, die

ihnen den Erhalt eines Darlehens garantiert und haben bessere

Chancen, einen Vorzugshypothekarzinssatz zu erhalten.



Im Internet besser informiert dank den verschiedenen Tools wie

Simulator, Rechner, Vergleichen, Informationen und Ratschlägen,

bevorzugen die Antragsteller Online-Hypotheken. Das Online-Wachstum

wird sich in den nächsten Jahren weiterhin verstärken.



Detaillierter Rapport:



https://www.bonus.ch/Pdf/2018/Hypothek.pdf



Direktzugang zum Vergleich:



https://www.bonus.ch/zrPGIMD.aspx



Originaltext: bonus.ch S.A.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008668

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008668.rss2



Für weitere Informationen:



bonus.ch SA

Patrick Ducret

CEO

Avenue de Beaulieu 33

1004 Lausanne

021 312 55 91

ducret(a)bonus.ch