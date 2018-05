Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die jüngste Übernahme des österreichischen Wohnungskonzerns Buwog und den angekündigten Kauf des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park an. Beide Deals könnten auf lange Sicht das Wachstum von Vonovia erhöhen./la/gl Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-05-08/09:58

ISIN: DE000A1ML7J1