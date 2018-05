PANTAFLIX AG: PANTAFLIX Technologies GmbH ergänzt Geschäftsführung um Digital-Experten Christoph Urban als weiteren Managing Director DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Personalie PANTAFLIX AG: PANTAFLIX Technologies GmbH ergänzt Geschäftsführung um Digital-Experten Christoph Urban als weiteren Managing Director 08.05.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PANTAFLIX Technologies GmbH ergänzt Geschäftsführung um Digital-Experten Christoph Urban als weiteren Managing Director Berlin, 8. Mai 2018 - Das Medienunternehmen PANTAFLIX AG will die Potenziale des globalen Streamingmarktes künftig noch effektiver ausschöpfen und erweitert zu diesem Zweck die Geschäftsführung seiner hundertprozentigen Tochter, der PANTAFLIX Technologies GmbH. Ab sofort wird Christoph Urban als Managing Director das Unternehmen operativ führen. Stefan Langefeld, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer der PANTAFLIX AG, erklärt: "Der Video-on-Demand-Markt wächst ungebremst - aus diesem Grund haben wir uns mit Christoph einen ausgewiesenen und sehr erfahrenen Experten in das Geschäftsführungsteam der PANTAFLIX Technologies geholt, um den globalen Rollout unserer VoD-Plattform weiter mit Nachdruck voranzutreiben. Die PANTAFLIX AG geht damit den nächsten wichtigen Schritt in der Entwicklung zu einem voll integrierten Medienunternehmen mit globaler Infrastruktur." Langefeld wird weiterhin Mitglied der Geschäftsführung der PANTAFLIX Technologies GmbH sein. Christoph Urban verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der digitalen Wirtschaft und war in leitenden Positionen für namhafte Technologie- und Medienunternehmen tätig. Bei der Streaming-Plattform Magine verantwortete er als Country Manager den Ausbau des operativen Geschäfts und die strategische Weiterentwicklung auf dem deutschen Markt. Davor war er Head of Marketing bei Rakuten Deutschland sowie Head of Digital Marketing bei Saturn International. Internationale Führungserfahrung sammelte er als Director Marketing & Content GAS bei Fox Interactive Media und als Head of Digital der VIACOM-Tochter MTV Networks. "Der Ansatz von PANTAFLIX, Inhalte global verfügbar zu machen, wird den VoD-Markt revolutionieren. Ich freue mich darauf, Teil dieser spannenden Entwicklung zu sein und mit meiner Expertise dazu beizutragen, das weltweite VoD-Geschäft weiter auszubauen", so Christoph Urban. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX. PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros., StudioCanal und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Über PANTAFLIX (VoD-Plattform): PANTAFLIX ist eine cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform "Made in Germany", die Filmproduzenten und Rechteinhaber erstmalig in die Lage versetzt, ihre Produktionen mit wenigen Klicks einem weltweiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Die globale Ausrichtung und der unmittelbare Marktzugang brechen die bisherigen Strukturen im Filmbusiness auf und bieten Produzenten die bestmögliche Vergütung für ihre Filme. Dabei bietet PANTAFLIX Filmfans ein besonders umfangreiches und vielfältiges Portfolio an Inhalten der unterschiedlichsten Genres, das genau auf ihre Interessen und Bedürfnisse ausgerichtet ist. PANTAFLIX verfügt mit dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. 