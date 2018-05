BEIJING/BERLIN (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce Konzern Alibaba Group Holding erwirbt von Rocket Internet sämtliche Anteile am südostasiatischen Online-Händler Daraz. Die Internet-Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet S.E. veräußert ihre Beteiligung an der südostasiatischen Daraz Group an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...