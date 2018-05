Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012) ist im ersten Quartal mit einem Umsatzplus von über 9 Prozent auf 371 Mio. Euro erfolgreich in das Jahr 2018 gestartet (Q1/17: 339 Mio. Euro).

Der Umsatz stieg in allen Regionen und Geschäftsbereichen. Treiber waren vor allem die anhaltend hohe Nachfrage aus der europäischen und nordamerikanischen Baubranche sowie die guten Entwicklungen der Marken Weidemann und Kramer in der Landwirtschaft. Währungsbereinigt lag das Umsatzplus sogar bei 14 Prozent zum Vorjahr. Negative Währungsentwicklungen, insbesondere die Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro, haben beim Umsatz zu Translationseffekten von -16 Mio. Euro geführt. Eine Herausforderung für Hersteller von Bau- und Landmaschinen bildet die derzeit angespannte Situation einiger Zulieferer. Lieferengpässe auf Lieferantenseite führen zu Verzögerungen in der Auslieferung an Kunden.

In Europa, wo der Konzern mit 72 Prozent den größten Anteil seines Geschäfts tätigt, stieg der Umsatz im ersten Quartal 2018 um 8 Prozent auf 268 Mio. Euro (Q1/17: 248 Mio. Euro). Noch stärker als in Europa fiel das Umsatzwachstum in der Region Amerikas aus: Mit einem Plus von 13 Prozent wurde der Umsatz auf 92 Mio. Euro gesteigert (Q1/17: 81 Mio. Euro). Währungsbereinigt ...

