Der scheidende Commerzbank -Aufsichtsratschef Klaus-Peter Müller sieht den teilverstaatlichten Konzern auf Kurs in bessere Zeiten. "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Müller bei der Hauptversammlung des Konzerns am Dienstag in Frankfurt. Die Bank habe ihr Eigenkapital gestärkt, Risiken abgebaut und die Bilanz verbessert. "Das alles sind gute Voraussetzungen, um die Profitabilität nachhaltig zu steigern."

Der frühere Vorstandschef, der seit Mitte Mai 2008 den Aufsichtsrat des Konzerns führt, verabschiedet sich nach mehr als 50 Jahren bei der Commerzbank bei dem Aktionärstreffen. Die Weichen für die Nachfolge stellte das Institut bereits im Herbst 2016: Neuer Vorsitzender des Kontrollgremiums soll der ehemalige Risikovorstand Stefan Schmittmann werden./ben/DP/zb

