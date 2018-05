Die Österreicher rocken: voestalpine sichert sich die Pole Position

Genauso wie die Elektromobilität wurde auch die erste vollelektrische Straßenrennserie, die Formel E, zunächst belächelt. Inzwischen lacht niemand mehr. Die Zukunft gehört dem elektrischen Antrieb. Und die voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) ist längst mit an Bord. Schließlich gilt es, die Automobilindustrie mit passenden Materialien auszustatten. Jetzt gehen die Österreicher sogar noch einen Schritt weiter!

voestalpine-Chart: boerse-frankfurt.de

Die voestalpine wird ab der Saison 2018/2019 für vorerst zwei Jahre Partner der ABB FIA Formel E Meisterschaft bei ihren Europa-Rennen. Die weltweit erste vollelektrische Straßenrennserie geht damit unter anderem in europäischen Metropolen wie Paris, Berlin, Rom oder Monte Carlo unter dem Namen "voestalpine European Races" an den Start. Es soll sogar eine eigene Wertung und eine Trophäe in der fünften (2018/19) und sechsten (2019/20) Saison der Formel E geben.

