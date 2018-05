Nach dem starken Kursanstieg am Montag schnaufen die deutschen Anleger heute erst einmal durch. Für etwas Verunsicherung sorgte gestern Abend ein Tweet des US-Präsidenten, demnach er am Dienstag eine Entscheidung zur Iran-Problematik verkünden will. Technisch betrachtet steht der DAX viel besser da, als noch vor zwei Wochen.

