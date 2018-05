Die Commerzbank hat Deutsche Post nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel vorbehaltlich einer laufenden Überprüfung auf 41 Euro belassen. Starke Endmärkte in der Briefsparte PeP und dem Expressgeschäft seien eigentlich eine gute Nachricht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sei jedoch wegen eines Kostenanstiegs, der seines Erachtens keine nur einmalige Sache gewesen sein dürfte, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Pehl hält die Jahresziele des Post- und Logistikkonzerns nun für gefährdet./tih/ck Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-05-08/11:11

ISIN: DE0005552004