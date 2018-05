Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber sei zwar gut in das Jahr gestartet und habe beim Umsatz leicht positiv überrascht, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (ordinary Ebitda) aber sei etwas weniger stark gestiegen als vom Markt erwartet./la/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A12DM80