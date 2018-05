IAMGold Corp. veröffentlichte gestern die finanziellen und operativen Ergebnisse der zum 31. März 2018 geendeten drei Monate. Demnach wurden Einnahmen in Höhe von 314,5 Mio. $ verbucht, was einem Anstieg um 21% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der operative Netto-Cashflow erreichte 106,0 Mio. $ und fiel damit 58% höher aus als in Q1 2017.



Insgesamt erzielte das Unternehmen im Märzquartal einen zurechenbaren Nettogewinn von 42,3 Mio. $ bzw. 0,09 $ je Aktie, während im Vergleichszeitraum 2017 ein Nettoverlust von 18,0 Mio. $ bzw. 0,04 $ je Aktie verbucht werden musste.



Zum 31. März verfügte IAMGold über Barmittel, Barmitteläquivalente, kurzfristige Geldmarktinvestitionen und beschränkt verfügbare liquide Mittel in Höhe von 856,3 Mio. $.



Die zurechenbare Goldproduktion erhöhte sich in den drei Monaten gegenüber Q1 2017 um 7% auf 229.000 oz. Gleichzeitig verringerten sich die All-In Sustaining Costs um 39 $ auf 953 $/oz.



Grund für den höheren Ausstoß war zum einen der höhere Goldgehalt des Roherzes an der Mine Essakane, zum anderen die planmäßige Produktionssteigerung am Projekt Westwood. Im zweiten Quartal rechnet das Unternehmen aufgrund saisonaler Einflüsse und geplanter Instandhaltungsmaßnahmen an den Aufbereitungsanlagen jedoch mit einer geringeren Produktion.



Die Goldverkäufe beliefen sich im ersten Quartal auf 235.000 oz, wobei ein durchschnittlicher Preis von 1.331 $/oz erzielt wurde.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de