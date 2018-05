Barclays hat das Kursziel für Telefonica nach Zahlen von 9,30 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal des spanischen Telekomkonzerns stütze die Jahresziele und die finanziellen Trends auf dem Heimatmarkt seien ermutigend, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz negativer Währungseffekte und nach unten hin überarbeiteter Schätzungen für das Lateinamerika-Geschäft hob er sein Kursziel an, da es auf den Märkten Deutschland und Großbritannien für den Konzern besser als erwartet laufe./ck/jha/ Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0178430E18