Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die europäischen Investmentbanken hätten im ersten Quartal in der Regel ein starkes Aktiengeschäft verzeichnet, während die Ergebnisse im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen sehr unterschiedlich ausgefallen seien, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal zeichne sich eine ähnliche, wenn auch weniger ausgeprägte Entwicklung ab. Derweil rechneten die Strategen der UBS weiterhin damit, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins im kommenden Jahr zwei Mal anheben dürfte. Angesichts dessen seien die Aktien von BNP Paribas seit Jahresbeginn zu stark unter Druck geraten./la/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-05-08/11:26

ISIN: FR0000131104