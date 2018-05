Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Die bereits von einigen europäischen Versicherern vorgelegten Quartalsberichte hätten ein schwaches Geschäft in Großbritannien offenbart, aber auch positive Ergebnisüberraschungen dank geringer Schäden durch Naturkatastrophen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Rückversicherer Swiss Re habe starke Zahlen in seinem Kerngeschäft gemeldet. Die Entwicklung in den Erstversicherungsbereichen sei gemischt gewesen./ck/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0126881561