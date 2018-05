Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen von 48 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Vorsteuerergebnis der französischen Großbank sei nur leicht enttäuschend gewesen, beunruhigender sei dagegen der Geschäftsmix, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ertragswachstum und/oder Kostenkontrolle sei nötig, um unterm Strich, also beim Ergebnis je Aktie, wieder zu wachsen./ck Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-05-08/11:39

ISIN: FR0000130809