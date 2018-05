Liebe Trader,

Mit den heute vorgestellten Quartalszahlen hat sich das Wertpapier von Beiersdorf weiter gen Norden absetzen können und ist an seine kurzfristige Abwärtstrendlinie angestiegen. Dabei baut die Aktie ihren Vorsprung gegenüber der kürzlich überwundenen Nackenlinie (blau) einer inversen SKS-Formation weiter aus und ist nun im Rally-Modus zu betrachten. Noch aber muss ein letzter entscheidender Widerstand überwunden werden, damit Beiersdorf zu den Jahreshochs aus 2017 weiter zulegen kann. Die Chancen hierfür stehen jedoch sehr gut und können über ein direktes Long-Engagement in entsprechende Positionen umgesetzt werden.

Long-Chance:

Anleger können bereits auf aktuellem Kursniveau einen Long-Einstieg wagen, sodass auf einen Kursgewinn bis zu den Jahreshochs aus 2017 bei 102,00 Euro gesetzt werden kann. Allerdings sollte eine Verlustbegrenzung noch knapp unter dem Niveau von 93,30 Euro angesetzt werden. Zunehmend kritisch für die Beiersdorf-Aktie dürfte es aber erst unterhalb der Marke von 92,30 Euro werden, in diesem Fall müsste mit einem Rücklauf zurück an die Apriltiefs von rund 89,76 Euro gerechnet werden. Ob dann aber ein rascher Rücklauf an die aktuellen Wochenhochs gelingt, bleibt höchst fraglich.

Einstieg per Market-Buy-Order: 96,64 Euro

Kursziel: 102,00 Euro

Stop: < 92,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,34 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Beiersdorf AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 96,64 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

