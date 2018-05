marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger nehmen Gewinne mit, Deutsche Post-Aktie rutscht in die Tiefe

Nach der jüngsten Kurserholung nehmen DAX-Anleger am Dienstag einige Gewinne mit. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer notiert am Mittag rund 0,5 Prozent im Minus, unter anderem weil einige Quartalsberichte am Markt nicht besonders gut angekommen sind.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,5% 12.881

MDAX -0,3% 26.609

TecDAX -0,5% 2.739

SDAX -0,6% 12.454

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.548

Die Topwerte im DAX sind Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). Dagegen stürzt die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) regelrecht ab und findet sich am Indexende wieder. Der Paket- und Logistik Dienstleister hatte zu Beginn des Jahres 2018 mit dem schwachen US-Dollar zu kämpfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...