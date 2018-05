pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG startet mit hohem Tempo in das Geschäftsjahr 2018 - Wetteinsätze mehr als verdoppelt DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG startet mit hohem Tempo in das Geschäftsjahr 2018 - Wetteinsätze mehr als verdoppelt 08.05.2018 / 11:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. pferdewetten.de AG startet mit hohem Tempo in das Geschäftsjahr 2018 - Wetteinsätze mehr als verdoppelt - Anhaltend starkes Wachstum und hohe Profitabilität - EBIT wächst um 64% auf TEUR 1.041 Geschäftsentwicklung Die pferdewetten.de AG, einer der größten deutschen Anbieter für Online-Pferdewetten und seit 2018 auch im Sportwettenmarkt aktiv, hat den Trend der positiven Geschäftsentwicklung im Auftaktquartal 2018 fortgesetzt und wiederum ein erhöhtes EBIT in Höhe von TEUR 1.041 (zum Vergleich: TEUR 635 im Q1 2017) sowie mit TEUR 809 (Vorjahr: 542 TEUR) ein sehr gutes 1. Quartal-Ergebnis nach Steuern erzielt. Hierfür verantwortlich ist ein sehr starkes Ergebnis im Pferdewettbereich, während der Konzern im Sportwettbereich im ersten Quartal planmäßig mit TEUR 478 belastet wurde. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,19 (Q1 2017: EUR 0,13). Der Umsatz konnte um 60 % von TEUR 1.852 im ersten Quartal 2017 auf TEUR 2.964 im ersten Quartal 2018 gesteigert werden. Die Wetteinsätze im Segment Pferdewetten stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 135% wieder besonders deutlich. Das Eigenkapital im pferdewetten.de-Konzern erhöhte sich gegenüber dem Bilanzstichtag am 31.12.2017 von TEUR 14.013 auf TEUR 14.869 zum 31.03.2018. Die Bilanzsumme ist mit TEUR 19.605 gegenüber dem 31.12.2017 (TEUR 19.098) um 3% gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 76 Prozent. Der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren beträgt per 31.03.2018 TEUR 9.917 und liegt damit trotz der Investitionen in den Sportwettenmarkt nur leicht unter dem des Bilanzstichtags 31.12.2017 (TEUR 10.198). Von den Bankguthaben sind TEUR 3.000 als Kundengelder nicht frei verfügbar (31.12.2017: TEUR 2.657). Ausblick Die konstant hohe Anzahl von akquirierten Neukunden wie auch die Aktivierung von Bestandskunden sowie der Start von Kooperationen mit Drittanbietern haben im Laufe des ersten Quartals zu einem erneuten Wachstum der aktiven Spieler und auch der Umsatzzahlen im Segment Pferdewette geführt. Der Vorstand erwartet für die nächsten Monate weiter kontinuierlich wachsende Erträge aus der Pferdewette - sowohl aus dem Bereich des organischen Kundenwachstums wie auch verstärkt aus dem Dienstleistungsgeschäft für Drittanbieter. "Das erste Quartal bestätigte den Trend der letzten Wochen 2017 und verlief im Segment Pferdewette stark. Das stetige Wachstum der letzten Jahre bestätigt uns in unserem Bestreben, gezielt und nachhaltig in Produkt und Marketing zu investieren und keine verrückten Dinge zu machen", sagt CEO Pierre Hofer. Erweitert wurde das Geschäftsmodell noch Ende des letzten Geschäftsjahres durch den Wiedereinstieg in den Sportwettenmarkt. Unter der Domain www.sportwetten.de bietet die Gesellschaft ihren Kunden auch Sportwetten an und hofft, damit einen Cross Selling-Effekt mit den Bestandskunden zu erzielen. Darüber hinaus wird die pferdewetten.de AG ihren positiven Cash-Flow aus dem Pferdewettgeschäft in zusätzliches Kunden-, Umsatz- und Ertragswachstum in der Sportwette investieren. Aktuell hat der Konzern bereits Partnerschaften mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, dem deutschen Volleyballverband, dem Eishockeyteam der Kölner Haie sowie dem ehemaligen Handball-Europapokalsieger VfL Gummersbach sowie einzelnen Sportlern und weiteren Vereinen abgeschlossen. Auch die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Fussballprofi Ansgar Brinkmann als Markenbotschafter ist sehr gut gestartet. "Wir sind überzeugt, dass wir als Wettprofis zusammen mit den richtigen Partnern auch in der Sportwette langfristig erfolgreich am Markt agieren können und neben dem starken Umsatz- und Ergebniswachstum der Pferdewette eine zweite Wachstumsrakete zünden können", so Pierre Hofer. "Wir befinden uns im Segment der Sportwette momentan noch ganz am Anfang einer langen Reise. Das erste Quartal war vor allem davon geprägt, interne Abläufe zu optimieren, regulatorische und technische Themen im Bereich Marketing zu lösen und die operative Zusammenarbeit mit unserem Partner Cashpoint zu optimieren. Mit dem zeitnahen Launch unseres neuen mobilen Produkts in der Sportwette können und werden wir nun planmäßig das Marketing und damit die Kundenakquisition verstärken", führt Pierre Hofer aus. Primär geht es in den nächsten Monaten darum, die Markenbekanntheit mit den zur Verfügung stehenden Mitteln so zu stärken, dass sich die derzeit noch sehr hohen Aquise-Kosten für Neukunden Schritt für Schritt dem durchschnittlichen Niveau der etablierten Anbieter annähern. "Ähnlich wie in der Pferdewette vor acht Jahren ist es für uns klar, dass wir in kleinen, aber nachhaltigen Schritten in den Sportwetten-Markt eintreten werden. Wir erwarten aber auch, dass diese kleinen Schritte in den nächsten Monaten und Jahren stetig größer werden", so Pierre Hofer. Die finanziellen Auswirkungen der Erweiterung des Geschäftsmodells um die Sportwette wurden im Jahresabschluss und Geschäftsbericht für 2017 bereits ausreichend erläutert. Der Konzern wird weiterhin positive Ergebnisse aus dem Segment Pferdewette in das Segment Sportwette investieren. Aus diesem Grund sieht der Vorstand derzeit davon ab, seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2018 zu ändern und geht weiterhin von einem ausgeglichenen EBIT aus. Kennzahlen>01.01. 01.01. 01.01. - 31.03.2018 - 31.03.2017 - 31.03.2016 Umsatzerlöse TEUR 2.964 TEUR 1.852 TEUR 1.765 EBITDA TEUR 1.127 TEUR 711 TEUR 632 EBIT TEUR 1.041 TEUR 635 TEUR 566 Ergebnis nach Steuern TEUR 809 TEUR 542 TEUR 518 Ergebnis je Aktie EUR 0,19 EUR 0,13 EUR 0,14 Gezeichnetes Kapital TEUR 4.324 TEUR 4.324 TEUR 3.603 31.03.2018 31.12.2017 31.12.2016 Eigenkapital TEUR 14.869 TEUR 14.013 TEUR 11.734 Eigenkapitalquote 76% 73% 79% Bilanzsumme TEUR 19.605 TEUR 19.098 TEUR 14.860 Liquide Mitteln und Wertpapiere TEUR 9.917 TEUR 10.198 TEUR 3.930 Prüfungshinweis Die Daten dieser Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres 2018 wurden nicht (nach §317 HGB) geprüft oder einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. 