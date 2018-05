Berlin (ots) -



Rund 700.000 Kita-Fachkräfte und Tageseltern setzen sich in Deutschland jeden Tag dafür ein, dass Kinder bei uns optimal aufwachsen können. Um Kita-Mitarbeitenden und Tageseltern für ihren täglichen Einsatz zu danken und auf die Bedeutung des Berufsfelds hinzuweisen, findet am 14. Mai der Tag der Kinderbetreuung statt.



Dankesaktionen in ganz Deutschland



Überall in Deutschland nutzen Kita-Träger, Eltern- und Berufsverbände sowie Politikerinnen und Politiker den Aktionstag, um sich bei den Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuern zu bedanken: Zahlreiche Volksvertreterinnen und -vertreter werden Einrichtungen besuchen, Eltern und Kinder überreichen kleine Geschenke und Kita-Träger organisieren Überraschungsaktionen. Auch dm-drogerie markt beteiligt sich in diesem Jahr: Zum zehnjährigen Jubiläum seiner Initiative "Singende Kindergärten" verschenkt das Unternehmen am 14. Mai über seinen Instagram-Kanal www.instagram.com/dm_glueckskind Gutscheine für Sing-Workshops, dmBio-Frühstückskörbe und Liederbücher, mit denen Eltern ihren Kita-Fachkräften und Tageseltern eine besondere Freude machen können.



Tipps und Materialien für kleine Aufmerksamkeiten



Eltern, die sich am Tag der Kinderbetreuung zusammen mit ihren Kindern bei ihren Kita-Fachkräften und Tageseltern bedanken wollen finden unter www.tag-der-kinderbetreuung.de verschiedene Mal- und Bastelvorlagen. Die zur Verfügung gestellten Materialien reichen von verschiedenen Ausmalbildern bis hin zu Bastelbögen für Geschenkverpackungen, die süßen Aufmerksamkeiten oder Blumen das gewisse Etwas verleihen. Interessierte Unternehmen, Organisationen und Institutionen finden auf der Aktionsseite außerdem einen Online-Sticker, mit dem sie sich am Aktionstag ganz einfach auf ihrer eigenen Website bedanken können.



Der Tag der Kinderbetreuung wurde 2012 ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich am Montag nach Muttertag statt. Der Aktionstag wird auch in diesem Jahr von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Rahmen des Programms Qualität vor Ort koordiniert.



Über Qualität vor Ort



Das Programm Qualität vor Ort ist eine Gemeinschaftsaktion der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Jacobs Foundation. Es zielt darauf ab, die Qualitätsentwicklung in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung zu unterstützen und das Zusammenspiel wichtiger regionaler Partner zu stärken - damit alle Kinder in Deutschland gleiche Chancen haben und ihre Fähigkeiten und Talente voll entfalten können.



