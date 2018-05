Hamburg (ots) - Die Fernsehkarriere von Martin Brambach, 50, gründet auf einer finanziellen Misere. Der Schauspieler hatte nach seinen ersten Jahren am Theater so viele Schulden, dass er heimlich Fernsehrollen annahm, obwohl das gegen seinen Vertrag an der Berliner Schaubühne war. "Wir brauchten das Geld", so Brambach in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE, die ab dem 9. Mai im Handel erhältlich ist. "Ich war sehr jung, meine Frau und ich haben auf zu großem Fuß gelebt. Ich hatte bei drei Banken Kredite laufen, um die Raten zu bezahlen. Ich konnte nicht mehr schlafen, machte keine Rechnungen mehr auf, es war furchtbar." Irgendwann stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür.



Brambach, inzwischen eines der bekanntesten TV-Gesichter und am Pfingstmontag wieder als Kommissar Schnabel im "Tatort" zu sehen, gilt bei Kollegen als Perfektionist. Er leide, wenn er sich in einer Rolle nicht gefalle, sagt er. "Ich denke dann, da sitzen jetzt Millionen und sehen es, und ich finde es nur peinlich". Nach Drehtagen, die er für nicht geglückt hält, spielt er nachts nochmal alles für sich durch.



