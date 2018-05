Wien - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die in 2021 fällige 0,5% Anleihe (ISIN AT0000A1JY21/ WKN A18XU4) der Hypo Tirol Bank AG auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Die Beendigung der HETA-Thematik habe in den vergangenen Jahren eine Berg- und Talfahrt gebracht, was das Ergebnis der Hypo Tirol Bank AG anbelangt habe. Mit dem Geschäftsjahr 2017 kehre die Bank in ruhigeres Fahrwasser zurück. Das Voranschreiten des Abbaus des Italien-Portfolios und das wirtschaftliche Umfeld würden die Fundamentaldaten des Emittenten positiv beeinflussen. Die Analysten der RBI erwarten die Bank in diesem Jahr nicht mehr auf dem Primärmarkt außerhalb von Private Placements.

