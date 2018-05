Die Deutsche Bank hat Ströer vor den am 15. Mai erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Nach einem starken Wachstum aus eigener Kraft des Werbevermarkters um rund 10 Prozent in den zwei vorangegangenen Quartalen rechne sie nun mit einem etwas schwächeren Wachstum im ersten Jahresviertel, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ströer sei aber gut positioniert, um im Vergleich zum allgemeinen Medienmarkt in Deutschland überdurchschnittlich zu wachsen./ck/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-05-08/12:41

ISIN: DE0007493991